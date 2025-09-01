Мессенджер MAX
1 сентября, 06:49

Солдат ВСУ запаниковал при сдаче в плен и угробил всех сослуживцев

Солдат ВСУ от страха начал стрелять и помешал группе сослуживцев сдаться в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

В одном из лесных массивов была замечена группа военнослужащих Вооружённых сил Украины, среди которых оказались мобилизованные пожилые мужчины. Они шли сдаваться в плен ВС РФ, но внезапно ситуация резко изменилась, сообщил снайпер 57-й бригады «Восток» с позывным Морячок в беседе с РИА «Новости».

Когда российские солдаты подошли достаточно близко, чтобы принять капитуляцию, один из украинских бойцов, охваченный страхом, неожиданно открыл огонь, из-за чего переполошилась вся группа. Морячок подчеркнул, что в Российской армии особое внимание уделяется обучению контролю над эмоциями в стрессовых обстоятельствах

Ранее Life.ru рассказывал, как российским десантникам пришлось спасать желавшего сдаться в плен украинца, которого пытались убить сослуживцы. Дрон ВС РФ указывал дорогу до позиций, пока украинские беспилотники преследовали бойца ВСУ.

