Стало известно, почему Путин приказал сменить номера на своём Aurus на китайские

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь на саммит ШОС передвигается на автомобиле Aurus («Аурус») с китайскими номерами, потому что в КНР «это обычная практика». Об этом в интервью kp.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — объяснил Песков. По его словам, президент РФ и его делегация в КНР живёт и работает по китайскому времени.