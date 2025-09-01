Мессенджер MAX
1 сентября, 07:08

Стало известно, почему Путин приказал сменить номера на своём Aurus на китайские

Aurus с китайскими номерами. Фото © Telegram / Юнашев LIVE

Президент России Владимир Путин во время визита в Тяньцзинь на саммит ШОС передвигается на автомобиле Aurus («Аурус») с китайскими номерами, потому что в КНР «это обычная практика». Об этом в интервью kp.ru рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — объяснил Песков. По его словам, президент РФ и его делегация в КНР живёт и работает по китайскому времени.

Юнашев: Путин будет передвигаться по КНР на Aurus с китайскими номерами
К слову, сегодня Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры вместе отправились на переговоры.

