Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 07:45

«Моё сердце несвободно»: Актёр Белоголовцев ушёл к помощнице от матери своего сына с ДЦП

Актёр Белоголовцев впервые после инсульта показал публике новую возлюбленную

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

Обложка © ТАСС / Максим Григорьев

61-летний актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев расстался с женой Натальей, которая которая родила ему троих сыновей. На международном кинофестивале «Антарес» он представил публике свою новую избранницу и по совместительству помощницу Елену.

«Моё сердце несвободно», — заявил Белоголовцев, появившись на публике под руку с помощницей.

Шоумен не стал раскрывать подробности расставания с супругой, родившей ему троих сыновей, у одного из которых ДЦП. По слухам, отношения в семье начали рушиться после инсульта, перенесённого Белоголовцевым в прошлом году. Сейчас актёру помогает восстановиться новая возлюбленная. Он пока передвигается с тростью, но регулярно выполняет упражнения, чтобы восстановить работу ноги.

Сергей Белоголовцев прославился в 1990-е годы благодаря участию в юмористической передаче «ОСП-студия» и сериалу «33 квадратных метра». В последние годы он реже появлялся на телевидении, а в 2024 году перенёс инсульт, после которого проходит длительную реабилитацию.

«Отмирание тканей мозга»: Врач дал неутешительные прогнозы о восстановлении Белоголовцева после инсульта
«Отмирание тканей мозга»: Врач дал неутешительные прогнозы о восстановлении Белоголовцева после инсульта

Ранее сообщалось, что Сергею Белоголовцеву потребовалась срочная медицинская помощь из-за осложнений после инсульта. Артист начал испытывать одышку и слабость, ставшие последствиями ишемического удара годичной давности. Для восстановления он прошёл курс реабилитации в одной из московских клиник.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar