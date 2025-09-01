«Моё сердце несвободно»: Актёр Белоголовцев ушёл к помощнице от матери своего сына с ДЦП
Актёр Белоголовцев впервые после инсульта показал публике новую возлюбленную
Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
61-летний актёр и телеведущий Сергей Белоголовцев расстался с женой Натальей, которая которая родила ему троих сыновей. На международном кинофестивале «Антарес» он представил публике свою новую избранницу и по совместительству помощницу Елену.
«Моё сердце несвободно», — заявил Белоголовцев, появившись на публике под руку с помощницей.
Шоумен не стал раскрывать подробности расставания с супругой, родившей ему троих сыновей, у одного из которых ДЦП. По слухам, отношения в семье начали рушиться после инсульта, перенесённого Белоголовцевым в прошлом году. Сейчас актёру помогает восстановиться новая возлюбленная. Он пока передвигается с тростью, но регулярно выполняет упражнения, чтобы восстановить работу ноги.
Сергей Белоголовцев прославился в 1990-е годы благодаря участию в юмористической передаче «ОСП-студия» и сериалу «33 квадратных метра». В последние годы он реже появлялся на телевидении, а в 2024 году перенёс инсульт, после которого проходит длительную реабилитацию.
Ранее сообщалось, что Сергею Белоголовцеву потребовалась срочная медицинская помощь из-за осложнений после инсульта. Артист начал испытывать одышку и слабость, ставшие последствиями ишемического удара годичной давности. Для восстановления он прошёл курс реабилитации в одной из московских клиник.