Польша снова потребовала у Германии репараций после обещания этого не делать
Президент Польши Навроцкий потребовал у ФРГ репараций в годовщину Второй мировой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski
Польша должна получить репарации от Германии за вторжение в 1939-м году. Только так страны сумеют построить справедливое партнёрство, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на площади Вестерплатте в Гданьске. По его мнени, это необходимо «ради общего блага» и построения добрых отношений с Берлином.
«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша как прифронтовое государство, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от немецкого государства», — отметил польский политик.
Торжественные мероприятия начались ровно в 4:45 утра с сирен воздушной тревоги, символизируя начало трагических событий 1939 года. Это напоминание об огромных жертвах польского народа и о том, что вопросы прошлого до сей день остаются живыми.
Стоит отметить, что ущерб оценивается в 6,2 триллиона злотых (порядка $1,5 трлн). При этом в 1953 году польская сторона официально отказалась от финансовых претензий к Берлину. Получить репарации от Германии жаждет правящая партия «Право и справедливость» (ПиС), а вот команда Дональда Туска считает тему закрытой. 7 мая премьер-министр Польши обещал, что Варшава больше не будет просить у Германии выплаты репараций.