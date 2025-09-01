Польша снова потребовала у Германии репараций после обещания этого не делать

Польша должна получить репарации от Германии за вторжение в 1939-м году. Только так страны сумеют построить справедливое партнёрство, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на площади Вестерплатте в Гданьске. По его мнени, это необходимо «ради общего блага» и построения добрых отношений с Берлином.

«Репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польша как прифронтовое государство, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но ей также нужны репарации от немецкого государства», — отметил польский политик.

Торжественные мероприятия начались ровно в 4:45 утра с сирен воздушной тревоги, символизируя начало трагических событий 1939 года. Это напоминание об огромных жертвах польского народа и о том, что вопросы прошлого до сей день остаются живыми.