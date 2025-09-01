Мессенджер MAX
1 сентября, 08:30

Сирены взвыли по всей Украине из-за «взлёта российских МиГ-31К»

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Обложка © Wikipedia / ВАДИМ ЧУПРИНА

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 1 сентября из-за «взлёта российских МиГ-31К». Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

Сирены взвыли в Киеве и во всех регионах Украины практически одновременно – в 10:19. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Гладков: Женщина пострадала при обстреле ВСУ села Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что обломки дрона ВСУ упали на территории Северского района Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома в посёлке Ильский. К счастью, люди не пострадали.

Андрей Бражников
