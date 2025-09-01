Сирены взвыли по всей Украине из-за «взлёта российских МиГ-31К»

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 1 сентября из-за «взлёта российских МиГ-31К». Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.

Сирены взвыли в Киеве и во всех регионах Украины практически одновременно – в 10:19. Минобороны РФ об атаке не сообщало.