Сирены взвыли по всей Украине из-за «взлёта российских МиГ-31К»
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 1 сентября из-за «взлёта российских МиГ-31К». Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной.
Сирены взвыли в Киеве и во всех регионах Украины практически одновременно – в 10:19. Минобороны РФ об атаке не сообщало.
Ранее Life.ru сообщал, что обломки дрона ВСУ упали на территории Северского района Краснодарского края. Повреждения получили жилые дома в посёлке Ильский. К счастью, люди не пострадали.