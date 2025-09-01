Президент Грузии обижен на Трампа, сместившего фокус на соседей и Путина

Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания, несмотря на совпадение ценностей двух стран. Открытое письмо с сожалениями и претензиями президент Грузии Михаил Кавелашвили направил американскому лидеру Дональду Трампу.

«Следует ещё раз с сожалением отметить, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей между правительствами удивляет грузинское общество», — пишет он коллеге в Белый дом.

В письме президент Грузии подчеркнул, что восстановление стратегического партнёрства с США является одним из приоритетов внешней политики Тбилиси. При этом, по его словам, вместо администрации проявляется «глубинное государство», использующее грубые методы давления. Кавелашвили отметил, что грузинский народ успешно противостоял четырём попыткам революций за последние четыре года благодаря мудрости и сплочённости.

Президент Грузии подчеркнул, что за последнее время президент США наладил активное взаимодействие со странами –соседями Грузии и даже восстановил партнёрские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, но при этом почти не упоминает Тбилиси. Кавелашвили заявил о готовности лично способствовать восстановлению стратегического партнёрства, подчеркнув, что для этого необходимо справедливое и внимательное отношение Вашингтона к стране и народу Грузии.