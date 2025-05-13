«Вызывает удивление»: Грузинский премьер обратился к властям США с открытым письмом

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился к президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу в открытом письме. В нём он выразил удивление отсутствием ответа от США на предложение о возобновлении и укреплении стратегического партнёрства между странами.

Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальных сетях. Политик отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было «ни одной коммуникации на высшем уровне».

«Это молчание вызывает удивление у грузинского народа и грузинских властей по нескольким причинам: прежде всего Грузия уже много лет является самым надёжным партнёром США в нашем самом сложном регионе, который имеет стратегическое значение для Соединённых Штатов», — отмечено в письме.

Кобахидзе добавил, что правительство Грузии с нетерпением ждёт момента, который откроет новую страницу в грузинско-американских отношениях и позволит восстановить стратегическое партнёрство между странами.