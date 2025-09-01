Телеканал «78» в день рождения открыл новый сезон неделей премьер

Телеканал «78» отмечает восьмой день рождения 1 сентября грандиозным запуском целой линейки новых проектов и обновлением эфирной сетки. О предстоящих изменениях рассказал главный редактор канала Алексей Сухоруков. Главным событием недели стал запуск в понедельник, 1 сентября, в 06:00 нового «Утреннего шоу». Программа будет представлять собой четыре часа прямого бесшовного эфира в формате инфотейнмент, где ведущие Андрей Грибов, Марина Лагутина и Андрей Яковлев будут обсуждать актуальные городские события в режиме реального времени.

Ведущие нового «Утреннего шоу» Андрей Грибов, Андрей Яковлев и Марина Лагутина. Фото © Предоставлено Life.ru

«Утреннее шоу» — это одновременно вызов самим себе и творческий эксперимент нашей команды. Уверен, что новый подход к утреннему эфиру и фокус на самой актуальной информации помогут нам избавить зрителей от наигранных улыбок, бесполезных советов и тем, оторванных от жизни», — отметил Сухоруков. По его словам, новый подход призван сделать утренний эфир более динамичным и соответствующим запросам зрителя

Вслед за утренним шоу в тот же день в 13:30 в эфир выйдет проект «Гид 78. Супермаркеты», в котором ведущий Александр Гаврилов проведёт сравнительный анализ крупнейших розничных сетей города. Вечером того же дня, в 19:30, зрителей ждет премьера документального цикла Ильи Стогова «История советской фантастики», раскрывающая малоизвестные факты о культовых произведениях.

Пятница, 5 сентября, ознаменуется выходом программы «Гид 78. Красота» с Татьяной Полой. Как отмечает телеканал, это первый на петербургском телевидении проект, который будет целенаправленно отстаивать права потребителей на качественные услуги в сфере эстетической медицины, разбирая состав препаратов и проверяя лицензии клиник.

В субботу, 6 сентября, в 11:00 дебютирует семейное юмористическое шоу «Не вопрос», где ведущий Артём Медведев в формате подкаста будет искать ответы на самые необычные вопросы из разных сфер жизни. А в воскресенье, 7 сентября, новый выпуск «Петербургского детектива» будет посвящён расследованию дела о тайнике с оружием, обнаруженном near гостиницы «Спутник».

Помимо новых проектов, в эфир возвращаются полюбившиеся зрителям программы «Телекурьер», «Параграф», «Здоровье», «Дом советов» и «Неделя в Петербурге». Сезонные изменения также включают введение кинопоказа по пятницам, где зрителей ждут как французские комедии, так и советская классика.

Новым объединяющим элементом канала стал слоган «Живём Петербургом». Как пояснил главный редактор, эта фраза отражает философию канала, который не просто рассказывает о событиях в городе, а живёт его проблемами, историями и победами вместе с петербуржцами.