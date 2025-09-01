Бабушки под угрозой: Юрист рассказал, как новый дачный закон повлияет на цветочниц

Новые правила для владельцев садовых и огородных участков повлияют на повседневную жизнь дачников. Об этом Life.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Он объяснил, что закон закрепил ограничения на коммерческое использование земли и порядок продажи излишков урожая.

Сегодня целевое назначение использования садовых и огородных земельных участков установлены непосредственно федеральным законодательством. Основным целевым назначением использования данных видов участков является именно отдых граждан, а уже факультативно выращивание сельскохозяйственных культур для собственных нужд. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

По словам юриста, различие между садовыми и огородными участками заключается в возможности строительства садовых домов, которые считаются объектами недвижимости. Новый закон запрещает использовать дачные участки для хостелов, складов, мастерских или автомоек.

«За использование земли не по назначению дачникам грозит штраф от 10 тыс. рублей до 1% от кадастровой стоимости участка. Для юридических лиц штрафы выше — от 100 тыс. рублей и до 2% кадастровой стоимости», — подытожил он.

При этом дачникам разрешено выращивать овощи и фрукты для собственного потребления, содержать домашних животных и продавать излишки урожая на рынках и ярмарках, если участок не превышает 50 соток и там не привлекаются наёмные работники. Для продажи необходима справка от СНТ или местной администрации.