Двух человек застрелили на границе Узбекистана и Киргизии при задержании

По информации издания, инцидент произошёл ещё 15 августа на территории Узбекистана в районе стыка границ с Киргизией и Казахстаном, однако известно о нём стало лишь спустя две недели. Узбекская сторона заявила, что пограничный наряд обнаружил двух неизвестных и попытался их задержать, но те не подчинились требованиям. В итоге по ним был открыт огонь на поражение, в результате чего оба мужчины скончались от полученных ранений.