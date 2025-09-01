Двух человек застрелили на границе Узбекистана и Киргизии при задержании
Двое граждан Киргизии были застрелены пограничниками Узбекистана при попытке задержания в приграничной зоне. Об этом сообщает Vesti.KG со ссылкой на пресс-службу пограничной службы ГКНБ Киргизии.
По информации издания, инцидент произошёл ещё 15 августа на территории Узбекистана в районе стыка границ с Киргизией и Казахстаном, однако известно о нём стало лишь спустя две недели. Узбекская сторона заявила, что пограничный наряд обнаружил двух неизвестных и попытался их задержать, но те не подчинились требованиям. В итоге по ним был открыт огонь на поражение, в результате чего оба мужчины скончались от полученных ранений.
Родственники пропавших 25 августа киргизских граждан выехали в Узбекистан 31 августа, где и опознали погибших. Тела были переданы киргизской стороне 1 сентября и доставлены в морг города Кербен.
