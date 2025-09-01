Мессенджер MAX
1 сентября, 11:02

Рыдания первоклашек и жара: На видео сняли давку в российской школе 1 Сентября

Школа в Краснодаре спровоцировала давку на 1 Сентября, открыв лишь одну калитку

В краснодарской школе №16 на линейке, посвящённой Дню знаний, возникла массовая давка из-за пропуска всех детей и их родителей через единственную калитку. Кадры публикует Kub Mash.

Давка в краснодарской школе №16. Видео © Telegram / Kub Mash

По словам родителей, сложившаяся ситуация вызвала панику среди младшеклассников, многие из которых плакали и кричали, однако охранник реагировал на происходящее крайне грубо. Отец одного из учеников рассказал, что взрослым пришлось буквально пробираться с детьми к узкому входу.

Директор учебного заведения Ирина Ревенко утверждает, что сама церемония прошла организованно — восемь первых и один коррекционный класс были проведены без происшествий, а проблема возникла из-за слишком большого скопления людей.

«У нас восемь первых классов только. Девятый маленький коррекционный класс. Просто, конечно, мы в восемь часов начали запускать детей и родителей, давки у нас не было», — заявила она телеграм-каналу.

Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО
Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО

К сожалению, без трагедий в это 1 Сентября не обошлось. Ранее Life.ru рассказывал, на торжественной линейке в Ульяновской области умерла 12-летняя девочка. По предварительной версии, её погубил порок сердца.

Обложка © Telegram / Kub Mash

Юрий Лысенко
