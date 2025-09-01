Рыдания первоклашек и жара: На видео сняли давку в российской школе 1 Сентября

В краснодарской школе №16 на линейке, посвящённой Дню знаний, возникла массовая давка из-за пропуска всех детей и их родителей через единственную калитку. Кадры публикует Kub Mash.

Давка в краснодарской школе №16. Видео © Telegram / Kub Mash

По словам родителей, сложившаяся ситуация вызвала панику среди младшеклассников, многие из которых плакали и кричали, однако охранник реагировал на происходящее крайне грубо. Отец одного из учеников рассказал, что взрослым пришлось буквально пробираться с детьми к узкому входу.

Директор учебного заведения Ирина Ревенко утверждает, что сама церемония прошла организованно — восемь первых и один коррекционный класс были проведены без происшествий, а проблема возникла из-за слишком большого скопления людей.

«У нас восемь первых классов только. Девятый маленький коррекционный класс. Просто, конечно, мы в восемь часов начали запускать детей и родителей, давки у нас не было», — заявила она телеграм-каналу.