ВКС России получили лучший самолёт для высадки десанта с парашютами

Модернизированный транспортный самолёт Ил-76МД-90А приняли на вооружение воздушно-космические силы России приняли на вооружение. Борт оснащён современным бортовым оборудованием и предназначен для перевозки военной техники, личного состава и грузов, что делает его лучшим самолётом для высадки десанта с парашютами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Видео © Telegram / Минобороны России

«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны РФ, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приёмка самолёта Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, самолёт принят в рамках реализации задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД и способен выполнять парашютное десантирование, перевозку грузов, эвакуацию раненых и больных.