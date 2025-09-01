ВКС России получили лучший самолёт для высадки десанта с парашютами
Минобороны: ВКС России приняли новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А
ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Обложка © Telegram / Минобороны России
Модернизированный транспортный самолёт Ил-76МД-90А приняли на вооружение воздушно-космические силы России приняли на вооружение. Борт оснащён современным бортовым оборудованием и предназначен для перевозки военной техники, личного состава и грузов, что делает его лучшим самолётом для высадки десанта с парашютами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Видео © Telegram / Минобороны России
«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны РФ, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приёмка самолёта Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.
По информации Минобороны РФ, самолёт принят в рамках реализации задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД и способен выполнять парашютное десантирование, перевозку грузов, эвакуацию раненых и больных.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью Российская армия провела групповую высокоточную атаку по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты