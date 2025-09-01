Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 11:15

ВКС России получили лучший самолёт для высадки десанта с парашютами

Минобороны: ВКС России приняли новый транспортный самолёт Ил-76МД-90А

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Обложка © Telegram / Минобороны России

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Обложка © Telegram / Минобороны России

Модернизированный транспортный самолёт Ил-76МД-90А приняли на вооружение воздушно-космические силы России приняли на вооружение. Борт оснащён современным бортовым оборудованием и предназначен для перевозки военной техники, личного состава и грузов, что делает его лучшим самолётом для высадки десанта с парашютами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВКС России получили новый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А. Видео © Telegram / Минобороны России

«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны РФ, по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приёмка самолёта Ил-76МД-90А», — говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, самолёт принят в рамках реализации задач по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники. Ил-76МД-90А является глубокой модернизацией Ил-76МД и способен выполнять парашютное десантирование, перевозку грузов, эвакуацию раненых и больных.

Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском
Российская армия нанесла новый удар по ВСУ под Красноармейском

Ранее сообщалось, что прошлой ночью Российская армия провела групповую высокоточную атаку по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и авиабазам Украины. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar