«Бесконечные качели»: Россиян призвали не откладывать решение проблем на 1 сентября

У россиян ещё со школы формируется привычка ждать 1 сентября как особого дня для начала новой жизни, формирования целей и решения проблем. Однако в реальности этот метод не работает и всё остаётся по-прежнему, предупредила психолог Наталия Айринг.

По её словам, проблема заключается в том, что люди часто сосредотачиваются только на одном направлении, например, полностью погружаются в работу, забывая о семье, здоровье и отношениях. В результате остальные сферы начинают страдать, а когда ситуация становится критической, человек начинает спасать то, что вот-вот рухнет.

«Отношения? Срочно восстанавливаем. Семья? Всё внимание туда. Но в это время работа снова проседает. И так — бесконечные качели: везде не доделано, внутри сопротивление, а энергия утекает», — подчеркнула эксперт.

Такие действия могут привести к апатии, прокрастинации и иллюзии занятости. Люди начинают думать, что не смогут сделать всё на 100%, и останавливаются. Поэтому важно научиться правильно расставлять приоритеты. Необходимо сделать шаг назад и оценить, что действительно повлияет на жизнь через год, а что создаёт лишь иллюзию срочности.