«Бесконечные качели»: Россиян призвали не откладывать решение проблем на 1 сентября
Психолог Айринг призвала не считать 1 сентября поводом для изменения жизни
У россиян ещё со школы формируется привычка ждать 1 сентября как особого дня для начала новой жизни, формирования целей и решения проблем. Однако в реальности этот метод не работает и всё остаётся по-прежнему, предупредила психолог Наталия Айринг.
По её словам, проблема заключается в том, что люди часто сосредотачиваются только на одном направлении, например, полностью погружаются в работу, забывая о семье, здоровье и отношениях. В результате остальные сферы начинают страдать, а когда ситуация становится критической, человек начинает спасать то, что вот-вот рухнет.
«Отношения? Срочно восстанавливаем. Семья? Всё внимание туда. Но в это время работа снова проседает. И так — бесконечные качели: везде не доделано, внутри сопротивление, а энергия утекает», — подчеркнула эксперт.
Такие действия могут привести к апатии, прокрастинации и иллюзии занятости. Люди начинают думать, что не смогут сделать всё на 100%, и останавливаются. Поэтому важно научиться правильно расставлять приоритеты. Необходимо сделать шаг назад и оценить, что действительно повлияет на жизнь через год, а что создаёт лишь иллюзию срочности.
Собеседница РИАМО рекомендовала использовать метод трёх кругов. Первый включает критически важные задачи, без которых не обойтись, например, здоровье. Второй круг — важные, но несрочные дела, которые способствуют росту, а в третий входят задачи, которые можно делегировать или исключить вовсе, поскольку они занимают время, но не влияют на общую картину жизни.
