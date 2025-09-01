Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 11:12

«Бесконечные качели»: Россиян призвали не откладывать решение проблем на 1 сентября

Психолог Айринг призвала не считать 1 сентября поводом для изменения жизни

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

У россиян ещё со школы формируется привычка ждать 1 сентября как особого дня для начала новой жизни, формирования целей и решения проблем. Однако в реальности этот метод не работает и всё остаётся по-прежнему, предупредила психолог Наталия Айринг.

По её словам, проблема заключается в том, что люди часто сосредотачиваются только на одном направлении, например, полностью погружаются в работу, забывая о семье, здоровье и отношениях. В результате остальные сферы начинают страдать, а когда ситуация становится критической, человек начинает спасать то, что вот-вот рухнет.

«Разрушают самооценку»: Родителям объяснили, каких фраз нужно избегать при воспитании детей
«Разрушают самооценку»: Родителям объяснили, каких фраз нужно избегать при воспитании детей

«Отношения? Срочно восстанавливаем. Семья? Всё внимание туда. Но в это время работа снова проседает. И так — бесконечные качели: везде не доделано, внутри сопротивление, а энергия утекает», — подчеркнула эксперт.

Такие действия могут привести к апатии, прокрастинации и иллюзии занятости. Люди начинают думать, что не смогут сделать всё на 100%, и останавливаются. Поэтому важно научиться правильно расставлять приоритеты. Необходимо сделать шаг назад и оценить, что действительно повлияет на жизнь через год, а что создаёт лишь иллюзию срочности.

Собеседница РИАМО рекомендовала использовать метод трёх кругов. Первый включает критически важные задачи, без которых не обойтись, например, здоровье. Второй круг — важные, но несрочные дела, которые способствуют росту, а в третий входят задачи, которые можно делегировать или исключить вовсе, поскольку они занимают время, но не влияют на общую картину жизни.

Эмоции как вирус: Психолог рассказала Life.ru, где и как можно «заразиться» чужим настроением
Эмоции как вирус: Психолог рассказала Life.ru, где и как можно «заразиться» чужим настроением

Ранее школьникам и студентам раскрыли простые трюки для снятия стресса. Так, по словам психолога, дыхательные упражнения помогут вернуться к учёбе без напряжения. Кроме того, россиянам предложили 7 шагов, которые помогут перестать сравнивать себя с другими.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar