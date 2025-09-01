В Киеве умер «‎бурятский Дисней»‎, создавший «Капитана Врунгеля» и «Доктора Айболита»

В Киеве на 91-м году жизни скончался советский художник и постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, известный по мультфильмам «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля». О смерти «бурятского Уолта Диснея» своих соцсетях сообщил украинский кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счёт дней Радны. Прощайте, дорогой... Наша светлая печаль – среди нас жил такой необыкновенный животворящий талант», — написал он.

Кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

Кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. После окончания Московского института кинематографии в 1961 году он по распределению приехал в Киев и начал работу ассистентом художника-постановщика в отделении мультипликации студии «Киевнаучфильм». Сахалтуев стал одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. Именно благодаря «бурятскому Диснею» герои «Приключений капитана Врунгеля», «Острова сокровищ» и «Доктора Айболита» появились на экранах такими, какими мы их запомнили.