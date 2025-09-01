Мессенджер MAX
1 сентября, 11:46

В Киеве умер «‎бурятский Дисней»‎, создавший «Капитана Врунгеля» и «Доктора Айболита»

На Украине умер советский художник-мультипликатор Радна Сахалтуев

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

В Киеве на 91-м году жизни скончался советский художник и постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, известный по мультфильмам «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля». О смерти «бурятского Уолта Диснея» своих соцсетях сообщил украинский кинокритик и киновед Сергей Тримбач.

«Кончилось лето, и кончился счёт дней Радны. Прощайте, дорогой... Наша светлая печаль – среди нас жил такой необыкновенный животворящий талант», — написал он.

Кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

Кадр из мультфильма «Доктор Айболит»

Кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

Кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. После окончания Московского института кинематографии в 1961 году он по распределению приехал в Киев и начал работу ассистентом художника-постановщика в отделении мультипликации студии «Киевнаучфильм». Сахалтуев стал одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. Именно благодаря «бурятскому Диснею» герои «Приключений капитана Врунгеля», «Острова сокровищ» и «Доктора Айболита» появились на экранах такими, какими мы их запомнили.

Ранее сообщалось, что в мире искусства ушёл один из выдающихся деятелей — актёр и режиссёр Вячеслав Вершинин, имя которого навсегда вписано в историю осетинского и российского театра. Вершинин скончался в возрасте 83 лет. Он был народным артистом России, заслуженным деятелем РСО-Алания и обладателем Государственной премии имени Коста Хетагурова.

Милена Скрипальщикова
