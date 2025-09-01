Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 11:58

ФАС выявила в России медицинский картель на сумму почти 950 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Федеральная антимонопольная служба пресекла деятельность картеля, участники которого поддерживали цены на торгах по закупке медицинского оборудования для государственных нужд.

О предполагаемом антиконкурентном сговоре между ООО «МегаМед Корпорэйшн», ООО «РУС» и индивидуальным предпринимателем сообщила пресс-служба самого ведомства. По информации регулятора, нелегальная договорённость касалась поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких, оборудования для ультразвукового исследования и других видов медицинских изделий.

«Признаки незаконного соглашения выявлены на территориях города Москвы, Республики Северная Осетия, Ростовской области, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа», — приводит подробности Федеральная антимонопольная служба.

Как отмечается в сообщении, реализация этой схемы позволила её участникам получить государственные контракты на общую сумму, превышающую 949 миллионов рублей. В случае подтверждения нарушения виновные компании и предприниматель могут быть привлечены к серьёзной административной ответственности в виде крупных штрафов.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, основным профилем одной из фигуранток дела, компании «МегаМед Корпорэйшн», является оптовая торговля фармацевтической продукцией. Всего у фирмы зарегистрировано 13 различных направлений деятельности, а её прибыль по итогам 2024 года составила более 118 миллионов рублей при выручке в почти 720 миллионов рублей.

Ранее ФАС объявила, что в 2025 году фармацевтические компании скорректировали стоимость 320 лекарственных препаратов (44 международных непатентованных названия). Среднее снижение цены составило 15%. Согласно информации ведомства, реализация мер по ценовому регулированию была обеспечена за счёт ряда принятых шагов. В их числе — приведение цен в соответствие с уровнем, установленным в странах-референтах, а также снижение стоимости воспроизведённых лекарственных препаратов по сравнению с оригинальными брендами.

Александра Мышляева
