1 сентября, 12:19

Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за ударов возмездия РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova

В понедельник в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. О его проведении сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя в социальных сетях.

Глава МИД уточнил, что встреча была инициирована украинской стороной в ответ на последние воздушные атаки России. Министр также выразил благодарность Североатлантическому альянсу и всем странам-союзникам за непрекращающуюся поддержку. По его словам, Москва должна почувствовать более сильное давление.

Ранее Life.ru рассказывал, что ночью Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам на Украине и портовой инфраструктуре. Значительные разрушения зафиксированы в одном из портов Одесской области. Целью атаки стало судно, которое перевозило груз военной техники, в том числе беспилотников, для украинской армии.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
