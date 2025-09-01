Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за ударов возмездия РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova
В понедельник в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. О его проведении сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя в социальных сетях.
Глава МИД уточнил, что встреча была инициирована украинской стороной в ответ на последние воздушные атаки России. Министр также выразил благодарность Североатлантическому альянсу и всем странам-союзникам за непрекращающуюся поддержку. По его словам, Москва должна почувствовать более сильное давление.
Ранее Life.ru рассказывал, что ночью Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам на Украине и портовой инфраструктуре. Значительные разрушения зафиксированы в одном из портов Одесской области. Целью атаки стало судно, которое перевозило груз военной техники, в том числе беспилотников, для украинской армии.