Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за ударов возмездия РФ

В понедельник в Брюсселе состоится внеочередное заседание Совета НАТО-Украина. О его проведении сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига у себя в социальных сетях.

Глава МИД уточнил, что встреча была инициирована украинской стороной в ответ на последние воздушные атаки России. Министр также выразил благодарность Североатлантическому альянсу и всем странам-союзникам за непрекращающуюся поддержку. По его словам, Москва должна почувствовать более сильное давление.