Песков сообщил, что Путин отправится в Пекин на автомобиле

Президент России Владимир Путин отправится из Тяньцзина в Пекин на автомобиле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина в рамках саммита ШОС состоялся ряд важных встреч с иностранными лидерами. Глава РФ пообщался с коллегами из Турции, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он пока не контактировал.