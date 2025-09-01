Мессенджер MAX
1 сентября, 12:56

Песков сообщил, что Путин отправится в Пекин на автомобиле

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отправится из Тяньцзина в Пекин на автомобиле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин поедет на машине», — ответил на соответствующий вопрос прессы официальный представитель Кремля.

Эксперт по протоколу назвал плюсы «лимузинной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus
Эксперт по протоколу назвал плюсы «лимузинной дипломатии» Путина, который подвёз Моди на Aurus

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина в рамках саммита ШОС состоялся ряд важных встреч с иностранными лидерами. Глава РФ пообщался с коллегами из Турции, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он пока не контактировал.

