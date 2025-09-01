Песков сообщил, что Путин отправится в Пекин на автомобиле
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин отправится из Тяньцзина в Пекин на автомобиле. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин поедет на машине», — ответил на соответствующий вопрос прессы официальный представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что у Владимира Путина в рамках саммита ШОС состоялся ряд важных встреч с иностранными лидерами. Глава РФ пообщался с коллегами из Турции, Индии, Вьетнама, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. С президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он пока не контактировал.