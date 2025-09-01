«‎Приняли за эксгибициониста»: Жонглёр с живым ёжиком попал в автозак из-за шоу у школы

В Новосибирске задержан мужчина, который на территории школы в Советском районе жонглировал ежом и другими предметами. В полиции отметили, что его действия нарушали общественный порядок у гимназии №6 «Горностай» в Академгородке. Об этом сообщили в МВД региона.

В Новосибирске задержали мужчину, который жонглировал ежами на линейке у школы. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск

«Мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что мужчина раскладывал глиняные фигуры, подбрасывал мячи и неожиданно — живого ежа. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал нарушителя. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»), после чего мужчину доставили в отдел полиции №10 «Советский». Сам жонглёр вышел на связь и объяснил, что действительно раздевался, но на нём были три пары брюк.

«Во время переодевания люди ошибочно приняли меня за эксгибициониста. Это был трюк, на мне было трое штанов. Но наверное, выглядело слишком», – объяснил задержанный, который оказался учёным лаборатории электромагнитных полей.