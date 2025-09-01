Тайские ВМС взяли на абордаж российское судно по пути на крупнейшее «кладбище кораблей»

Тайские военные моряки перехватили в своих территориальных водах у острова Пхукет грузовое судно, следующее из России. Отдел Центра защиты национальных интересов на море (ThaiMECC 3) сообщило, что траулер «Билене», шедший под флагом Вануату, привлёк внимание ВМС Таиланда после того, как оно зашло в территориальные воды страны 30 августа и начало совершать «подозрительные манёвры», не отвечая на вызовы по радио.

Видео © ThaiMECC 3

При осмотре на борту траулера 1986 года постройки не было обнаружено ни рыбы, ни снастей, ни каких-либо незаконных предметов — выяснилось, что судно направлялось в Бангладеш для продажи на металлолом.

В 2008 году это же судно задерживалось на Камчатке по подозрению в контрабанде топлива, а его капитан Сабирян Хакимов при загадочных обстоятельствах скончался. В настоящее время «Билене» следует в зону утилизации судов в Читтагонге, где находится крупнейшее в мире «кладбище кораблей», и будет распродано.