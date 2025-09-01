Ветеринар разнёс жонглёра, из-за которого маленький ёжик перенёс дикий стресс

Жонглировать ежами недопустимо — ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков озвучил, казалось бы, очевидную истину после того, как неадекватный мужчина устроил шоу на 1 Сентября в Новосибирске. Его действия не оценили сотрудники полиции, которые провели жёсткое задержание.

В Новосибирске задержали мужчину, который жонглировал ежами на линейке у школы. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск

Собеседник «Газеты.ru» раскритиковал жонглёра и сотрудников, из-за которых маленький ёжик, вероятно, перенёс стресс. Эксперт подчеркнул, что в процессе задержания кто-то мог случайно раздавить несчастного малыша. Кроме того, со стороны владельца было крайне опрометчиво воспринимать животное как игрушку, за это он заслуживает наказания.

«Так что, я думаю, что данный факт жонглирования ежами, и тем более перед детьми — приучать к тому, что можно таким образом обращаться с животными, должно, несомненно, рассматриваться как жестокое обращение с животными. И, во-вторых, это хулиганство», — отметил эксперт.