1 сентября, 13:57

Ветеринар разнёс жонглёра, из-за которого маленький ёжик перенёс дикий стресс

Жонглировать ежами недопустимо — ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков озвучил, казалось бы, очевидную истину после того, как неадекватный мужчина устроил шоу на 1 Сентября в Новосибирске. Его действия не оценили сотрудники полиции, которые провели жёсткое задержание.

В Новосибирске задержали мужчину, который жонглировал ежами на линейке у школы. Видео © Telegram / Инцидент Новосибирск

Собеседник «Газеты.ru» раскритиковал жонглёра и сотрудников, из-за которых маленький ёжик, вероятно, перенёс стресс. Эксперт подчеркнул, что в процессе задержания кто-то мог случайно раздавить несчастного малыша. Кроме того, со стороны владельца было крайне опрометчиво воспринимать животное как игрушку, за это он заслуживает наказания.

«Так что, я думаю, что данный факт жонглирования ежами, и тем более перед детьми — приучать к тому, что можно таким образом обращаться с животными, должно, несомненно, рассматриваться как жестокое обращение с животными. И, во-вторых, это хулиганство», — отметил эксперт.

Напомним, в Новосибирске задержан мужчина, который на территории школы в Советском районе жонглировал ежом и другими предметами. В полиции отметили, что его действия нарушали общественный порядок у гимназии №6 «Горностай» в Академгородке. Более того, неадекват ради фокуса надел три пары брюк и пытался снять их, поэтому его приняли за эксгибициониста.

Обложка © Шедеврум / Life.ru

