Цвет настроения – чёрный: 32-летний сын «‎Каменской» показал фото со второй свадьбы

Сын известной актрисы сериала «‎Каменская» Елены Яковлевой Денис Шальных официально женился во второй раз. О своём повторном вступлении в брак он сообщил в собственном блоге, показав фото со свадьбы.

Молодой человек опубликовал фотографии, на которых пара запечатлена в элегантных чёрных нарядах, демонстрируя обручальные кольца. Личность новой супруги и подробности церемонии 32-летний сын «‎Каменской» пока оставил в секрете.

Брак стал вторым для Шальных: в 2017-м он женился на возлюбленной Виктории Мельниковой. Но уже спустя два года брак распался из-за измен мужчины.