Цвет настроения – чёрный: 32-летний сын «Каменской» показал фото со второй свадьбы
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз
Сын известной актрисы сериала «Каменская» Елены Яковлевой Денис Шальных официально женился во второй раз. О своём повторном вступлении в брак он сообщил в собственном блоге, показав фото со свадьбы.
Молодой человек опубликовал фотографии, на которых пара запечатлена в элегантных чёрных нарядах, демонстрируя обручальные кольца. Личность новой супруги и подробности церемонии 32-летний сын «Каменской» пока оставил в секрете.
Брак стал вторым для Шальных: в 2017-м он женился на возлюбленной Виктории Мельниковой. Но уже спустя два года брак распался из-за измен мужчины.
