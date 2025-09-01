Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:17

Цвет настроения – чёрный: 32-летний сын «‎Каменской» показал фото со второй свадьбы

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных женился во второй раз

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moonmoonotterboi

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moonmoonotterboi

Сын известной актрисы сериала «‎Каменская» Елены Яковлевой Денис Шальных официально женился во второй раз. О своём повторном вступлении в брак он сообщил в собственном блоге, показав фото со свадьбы.

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moonmoonotterboi

Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moonmoonotterboi

Молодой человек опубликовал фотографии, на которых пара запечатлена в элегантных чёрных нарядах, демонстрируя обручальные кольца. Личность новой супруги и подробности церемонии 32-летний сын «‎Каменской» пока оставил в секрете.

Брак стал вторым для Шальных: в 2017-м он женился на возлюбленной Виктории Мельниковой. Но уже спустя два года брак распался из-за измен мужчины.

Почему сын Елены Яковлевой стал её главным испытанием
Почему сын Елены Яковлевой стал её главным испытанием

Ранее Life.ru сообщал, что попытка построить семью у рэпера Гуфа (Алексея Долматова) и Разият Салаховой не увенчалась успехом. Спустя девять месяцев после помолвки пара объявила о расставании. Артист объяснил это решение простой фразой — «не судьба», отметив, что они пытались исправить ситуацию.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Елена Яковлева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar