1 сентября, 14:25

В РСТ подтвердили слова Путина о рекордном числе российских туристов в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Komarova Julia

Российские туристы действительно заняли первое место по числу отдыхающих в Турции – страну выбирают для путешествия из-за безвиза. Об этом руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов рассказал «Постньюс», комментируя разговор президентов двух стран Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Китае.

«Страна может похвастаться огромным выбором отелей и курортов под любой бюджет, а также повсеместным русскоязычным сервисом — от персонала отелей и гидов до продавцов и официантов», — сказал он.

Турция принимает путешественников из России уже давно, но в 2025 году страна уверенно заняла первое место по продаже билетов. По статистике РСТ, в прошлом году страна приняла более 6,7 млн россиян.

Эрдоган напомнил Путину, что ждёт его с визитом в Турции

Ранее Путин рассказал Эрдогану, что российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. По его словам, в 2024 году был установлен новый исторический рекорд по числу поездок россиян в эту страну. Президент РФ отметил, что такой высокий показатель стал возможен благодаря действиям турецкого лидера.

Милена Скрипальщикова
