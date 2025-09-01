В РСТ подтвердили слова Путина о рекордном числе российских туристов в Турции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Komarova Julia
Российские туристы действительно заняли первое место по числу отдыхающих в Турции – страну выбирают для путешествия из-за безвиза. Об этом руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов рассказал «Постньюс», комментируя разговор президентов двух стран Владимира Путин и Реджепа Тайипа Эрдогана на полях саммита ШОС в Китае.
«Страна может похвастаться огромным выбором отелей и курортов под любой бюджет, а также повсеместным русскоязычным сервисом — от персонала отелей и гидов до продавцов и официантов», — сказал он.
Турция принимает путешественников из России уже давно, но в 2025 году страна уверенно заняла первое место по продаже билетов. По статистике РСТ, в прошлом году страна приняла более 6,7 млн россиян.
Ранее Путин рассказал Эрдогану, что российские туристы вновь заняли первое место среди иностранных отдыхающих в Турции. По его словам, в 2024 году был установлен новый исторический рекорд по числу поездок россиян в эту страну. Президент РФ отметил, что такой высокий показатель стал возможен благодаря действиям турецкого лидера.