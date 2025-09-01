В Бурятии учитель сделал предложение коллеге на школьной линейке 1 Сентября
Учитель физкультуры из бурятского посёлка Таксимо сделал предложение руки и сердца своей коллеге прямо во время школьной линейки в День знаний. Об этом сообщает Babr Mash.
Предложение руки и сердца на торжественной линейке в Бурятии в честь 1 Сентября. Видео © Telegram / Babr Mash
Мужчина при всей школе попросил выйти к нему педагога Татьяну Константиновну и сделал ей предложение. Он так сильно волновался, что даже забыл развернуть коробочку с обручальным кольцом. Возлюбленная преподавателя дала согласие на брак, а присутствующие встретили это решение аплодисментами.
Ранее Life.ru рассказывал, что в одной из школ Краснодара линейка в честь Дня знаний, скорее всего, запомнится большинству участников, не как праздник, а как один из худших дней в жизни. Ошибка в организации мероприятия стала причиной массовой давки — и детей, и родителей запускали через единственную открытую калитку.
Обложка © Telegram / Babr Mash