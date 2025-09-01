«Жена рыдает, дети в истерике!» Якубович вышел на связь после новости о своём диабете

Народный артист России Леонид Якубович в ироничной форме опроверг распространившиеся в прессе сведения о тяжёлом состоянии из-за болезни. 80-летний телеведущий называл подобные новости «полной хренью». Его слова привёл концертный директор Табриз Шахиди.

«Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полёты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», — сыронизировал Якубович.

Кроме того, собеседник 360.ru показал фото с юбилея, на котором присутствовал Якубович. На снимке бессменный ведущий программы «Поле чудес» выглядел довольно-таки здоровым.