«Жена рыдает, дети в истерике!» Якубович вышел на связь после новости о своём диабете
360.ru: Леонид Якубович иронично опроверг сообщения о своей болезни
Леонид Якубович. Обложка © Life.ru
Народный артист России Леонид Якубович в ироничной форме опроверг распространившиеся в прессе сведения о тяжёлом состоянии из-за болезни. 80-летний телеведущий называл подобные новости «полной хренью». Его слова привёл концертный директор Табриз Шахиди.
«Передай, что здоровье пошатнулось здорово! Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полёты! Жена рыдает, дети в истерике! Видимо, скоро конец», — сыронизировал Якубович.
Кроме того, собеседник 360.ru показал фото с юбилея, на котором присутствовал Якубович. На снимке бессменный ведущий программы «Поле чудес» выглядел довольно-таки здоровым.
Напомним, ранее телеграм-канал SHOT узнал, что Якубовичу запретили пить алкоголь и пробовать подарки участников телепередачи из-за состояния здоровья. Сообщается, что артист пожаловался медикам на слабость и на то, что стал сильно уставать. Врачи диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями.