Врачи в шоке: эти признаки на лице говорят о смертельных болезнях, но 90% людей их игнорируют

Каждое утро мы смотримся в зеркало, но видим ли мы то, что оно действительно показывает? Лицо — настоящая медицинская карта, где записана вся история нашего здоровья. Мы заметим новую морщинку или прыщ, но пропустим жёлтые круги под глазами или изменение цвета губ. А ведь эти, казалось бы, мелкие детали могут рассказать о серьёзных проблемах задолго до того, как болезнь заявит о себе болью или другими очевидными симптомами. Врачи-дерматологи и терапевты знают — лицо не лжёт. Оно выдаёт все наши секреты: от проблем с печенью до гормональных сбоев.

Жёлтые круги вокруг глаз

Заметили небольшие жёлтые бугорки около внутренних уголков глаз? Многие списывают их на усталость или возраст, но это может быть ксантелазма — отложение холестерина в коже. Такие образования сигналят о повышенном уровне холестерина в крови, что значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причём появиться они могут даже у молодых людей! Эти жёлтые пятна не болят, не чешутся и растут очень медленно, поэтому их легко игнорировать. Но если вы их обнаружили, стоит немедленно сдать анализ крови на холестерин и обратиться к кардиологу. Ранняя диагностика может спасти от инфаркта или инсульта. Кстати, женщины замечают ксантелазму чаще мужчин — не потому, что болеют больше, а просто внимательнее относятся к своему отражению.

Внезапная бледность лица

«Ты сегодня какой-то бледный» — фразу, которую мы часто слышим от близких, не стоит воспринимать как простую констатацию усталости. Резкое изменение цвета лица может указывать на анемию — нехватку гемоглобина в крови. Особенно подозрительно, если бледность сопровождается жёлтым оттенком кожи — это может свидетельствовать о злокачественной анемии, связанной с дефицитом витамина B12. Такая бледность отличается от обычной усталости — кожа приобретает восковой, почти прозрачный вид. Ногти становятся ломкими, волосы тусклыми, а человек постоянно мёрзнет даже в тёплом помещении. Анемия коварна тем, что развивается постепенно, и организм успевает адаптироваться к нехватке кислорода. Поэтому многие не замечают проблему месяцами, списывая слабость на стресс и загруженность.

Землистый цвет с жёлтым отливом

Когда знакомые начинают говорить, что вы «плохо выглядите», а сами не можете понять почему, присмотритесь к цвету кожи. Землистый, серо-жёлтый оттенок лица в сочетании с пожелтевшими белками глаз — классический признак проблем с печенью. Это может быть как начальная стадия гепатита, так и цирроз печени. Особенно внимательными должны быть мужчины — у них при заболеваниях печени черты лица могут становиться более женственными из-за нарушения гормонального баланса. Жёлтый оттенок появляется из-за избытка билирубина в крови — продукта распада эритроцитов, который здоровая печень должна перерабатывать. Когда печень не справляется, билирубин накапливается и окрашивает кожу и слизистые. Сначала желтизна заметна на склерах глаз, потом распространяется на лицо и тело.

Коричневые пятна на скулах

Пигментные пятна появляются не только от солнца. Хлоазма, или «маска беременности», — тёмные пятна неправильной формы на лбу, щеках и переносице — может сигналить о серьёзных гормональных нарушениях. Эти пятна появляются не только у беременных женщин, но и при заболеваниях щитовидной железы, надпочечников, яичников. Мужчины тоже не застрахованы — у них подобная пигментация может указывать на проблемы с печенью или эндокринной системой. Особенность хлоазмы в том, что пятна имеют чёткие, но неровные границы, как будто их нарисовал неумелый художник. Летом они темнеют, зимой бледнеют, но полностью не исчезают. Если такие пятна появились внезапно, особенно у мужчин или небеременных женщин, это повод немедленно проверить гормональный фон.

Синюшные губы

Здоровые губы должны быть розовыми, а не синими или фиолетовыми. Цианоз — синюшный оттенок губ — может указывать на серьёзные проблемы с сердцем или лёгкими. Кислорода в крови недостаточно, поэтому она приобретает тёмный цвет, особенно заметный на тонкой коже губ. Это не тот фиолетовый оттенок, который появляется от холода и быстро проходит в тепле. Патологическая синюшность сохраняется постоянно и может усиливаться при физической нагрузке. Иногда синеют не только губы, но и кожа вокруг рта, кончик носа, ногти. Такое состояние требует немедленной медицинской помощи — это может быть признаком сердечной недостаточности, астмы, тромбоэмболии лёгочной артерии или других опасных для жизни состояний.

Отёки под глазами

Мешки под глазами после бессонной ночи или весёлых выходных — это нормально. Но постоянная отёчность, особенно по утрам, когда нижние веки выглядят как подушки, может сигналить о проблемах с почками. Почечные отёки имеют свои особенности: они более выражены утром и уменьшаются к вечеру, кожа при этом остаётся мягкой и бледной. Если к отёкам добавляется изменение цвета мочи, боли в пояснице или повышение давления, медлить нельзя. Хроническая болезнь почек развивается незаметно, и отёки могут быть первым видимым признаком. При этом страдает не только внешность — нарушается водно-солевой баланс всего организма. Особенно внимательными должны быть люди с диабетом и гипертонией — у них риск почечных осложнений выше.

Внезапная асимметрия

Если одна половина лица внезапно стала выглядеть по-другому — менее подвижной, как будто застывшей, это может быть признаком серьёзных неврологических проблем. Лицевая асимметрия может указывать на инсульт, особенно если сопровождается нарушением речи или слабостью в руке. Но дело не только в инсульте — односторонний паралич лицевого нерва, рассеянный склероз, опухоли мозга тоже могут проявляться изменением мимики. При инсульте человек не может улыбнуться — улыбка получается кривой, один уголок рта остаётся неподвижным. Нельзя попросить поднять брови или нахмуриться — одна половина лица не слушается. Это состояние требует немедленного вызова скорой помощи. Каждая минута дорога — чем быстрее начато лечение, тем больше шансов избежать необратимых последствий.

Тёмные круги с припухлостью

Тёмные круги под глазами все привыкли списывать на недосып или стресс. Но если они сочетаются с небольшой припухлостью и заложенностью носа, это может быть признаком хронической аллергической реакции. Такие «аллергические фонари» появляются из-за постоянного воспаления и нарушения кровообращения в области глаз. Аллергический ринит коварен — он может протекать почти незаметно, особенно если аллерген присутствует в доме постоянно: пыль, шерсть животных, плесень. Человек привыкает к лёгкой заложенности носа, не замечает частого потирания глаз. А тёмные круги становятся привычной частью внешности. Между тем хроническая аллергия снижает качество жизни, нарушает сон и может привести к развитию астмы. Если круги под глазами не проходят после полноценного отдыха и сопровождаются другими симптомами, стоит сдать анализы на аллергены.

