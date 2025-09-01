Жутковатый Лабубу и Балерина Капучино под «Рамштайн» явились на линейку в киевскую школу
На линейке в День знаний в Киевской области появились китайский персонаж Лабубу и итальянская Балерина Капучино. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.
Лабубу на Дне знаний на Украине. Видео © Telegram / Киев Инфо
В этом году в Киевской области решили дать детям настоящий брейнрот, нарядив аниматоров в костюмы интернет-персонажей, само существование которых не обременено каким-либо смыслом. Так, вместе с детьми у школ на Дне знаний появились Лабубу и Балерина Капучино. На Украине решили, что это именно то, что хотят на всю жизнь запомнить первоклассники.
Под выход Лабубу в колонках зачем-то врубили «Рамшайн». Любопытно, что военные, медики, спасатели и даже национальный герой пёс Патрон оказались в пролёте.
Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году в первый класс на Украине пошло на 20% детей меньше, чем в прошлом. В 2024 году было зачислено 314 тысяч первоклашек, а в этом лишь 252 тысячи. В Раде считают, что причиной всему небывалый отток населения.