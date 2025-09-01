Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 14:55

Жутковатый Лабубу и Балерина Капучино под «Рамштайн» явились на линейку в киевскую школу

На Дне знаний в Киевской области появились Лабубу и Балерина Капучино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / petanicupu

На линейке в День знаний в Киевской области появились китайский персонаж Лабубу и итальянская Балерина Капучино. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Лабубу на Дне знаний на Украине. Видео © Telegram / Киев Инфо

В этом году в Киевской области решили дать детям настоящий брейнрот, нарядив аниматоров в костюмы интернет-персонажей, само существование которых не обременено каким-либо смыслом. Так, вместе с детьми у школ на Дне знаний появились Лабубу и Балерина Капучино. На Украине решили, что это именно то, что хотят на всю жизнь запомнить первоклассники.

Под выход Лабубу в колонках зачем-то врубили «Рамшайн». Любопытно, что военные, медики, спасатели и даже национальный герой пёс Патрон оказались в пролёте.

Ранее Life.ru рассказывал, что в этом году в первый класс на Украине пошло на 20% детей меньше, чем в прошлом. В 2024 году было зачислено 314 тысяч первоклашек, а в этом лишь 252 тысячи. В Раде считают, что причиной всему небывалый отток населения.

Владимир Озеров
