Жутковатый Лабубу и Балерина Капучино под «Рамштайн» явились на линейку в киевскую школу

На линейке в День знаний в Киевской области появились китайский персонаж Лабубу и итальянская Балерина Капучино. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Лабубу на Дне знаний на Украине. Видео © Telegram / Киев Инфо

В этом году в Киевской области решили дать детям настоящий брейнрот, нарядив аниматоров в костюмы интернет-персонажей, само существование которых не обременено каким-либо смыслом. Так, вместе с детьми у школ на Дне знаний появились Лабубу и Балерина Капучино. На Украине решили, что это именно то, что хотят на всю жизнь запомнить первоклассники.

Под выход Лабубу в колонках зачем-то врубили «Рамшайн». Любопытно, что военные, медики, спасатели и даже национальный герой пёс Патрон оказались в пролёте.