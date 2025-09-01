Омбудсмен сообщила о самочувствиии ребёнка, которого бросили в унитазе в Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva
Самочувствие ребёнка, которого мать оставила в унитазе в квартире на улице Тёплый Стан в Москве, оценивается как нормальное. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.
«С ребёнком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведётся следствие <...>. Главное, что с ребёнком всё нормально, что он здоров», — сказала она.
Мальчик пока остаётся в больнице под наблюдением врачей. Следственные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего.
Вчера, 31 августа, в Москве женщина родила сына и попыталась избавиться от него, оставив новорождённого в унитазе в квартире на улице Тёплый Стан. Преступный умысел не был доведён до конца, так как сожительница женщины вызвала скорую помощь. Ребёнок был немедленно госпитализирован в городскую больницу.