1 сентября, 14:46

Омбудсмен сообщила о самочувствиии ребёнка, которого бросили в унитазе в Москве

Омбудсмен Ярославская: Младенец, оставленный в туалете в Москве, не пострадал

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Самочувствие ребёнка, которого мать оставила в унитазе в квартире на улице Тёплый Стан в Москве, оценивается как нормальное. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«С ребёнком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведётся следствие <...>. Главное, что с ребёнком всё нормально, что он здоров», — сказала она.

Мальчик пока остаётся в больнице под наблюдением врачей. Следственные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего.

Забеременевшая после изнасилования девочка родила малыша в школьном туалете
Вчера, 31 августа, в Москве женщина родила сына и попыталась избавиться от него, оставив новорождённого в унитазе в квартире на улице Тёплый Стан. Преступный умысел не был доведён до конца, так как сожительница женщины вызвала скорую помощь. Ребёнок был немедленно госпитализирован в городскую больницу.

