Омбудсмен сообщила о самочувствиии ребёнка, которого бросили в унитазе в Москве

Самочувствие ребёнка, которого мать оставила в унитазе в квартире на улице Тёплый Стан в Москве, оценивается как нормальное. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

«С ребёнком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведётся следствие <...>. Главное, что с ребёнком всё нормально, что он здоров», — сказала она.

Мальчик пока остаётся в больнице под наблюдением врачей. Следственные органы продолжают проверку обстоятельств произошедшего.