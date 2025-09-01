Военная промышленность США столкнулась с нехваткой важнейшего ресурса из-за Украины

Соединённые Штаты столкнулись с дефицитом тротила, вызванным прекращением импорта и перераспределением запасов на фоне украинского конфликта. Раньше США извлекали и перерабатывали тринитротолуол из старых боеприпасов, но такая практика больше не работает. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей подрывной промышленности и официальные источники.

«Эти источники [старое вооружение] истощены, так как армия США решила оставить в своём арсенале более старое вооружение с… 2022 года», — говорится в материале.

До 2022 года США закупали тротил у Китая, России, Украины и Польши, а также извлекали его из списанных боеприпасов. Теперь Россия и Китай полностью прекратили поставки, а Польша направляет основной объём продукции на нужды Украины. Для решения проблемы Конгресс выделил 435 миллионов долларов на строительство завода в Кентукки, который начнёт работу в 2028 году. Пока компании вынуждены искать альтернативы — например, переходить на взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ). Представитель армии США подтвердил, что Пентагон использует иные источники тротила, но не стал их конкретизировать.