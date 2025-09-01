Мессенджер MAX
1 сентября, 13:25

«Не от хорошей жизни»: Необоснованные требования Трампа к РФ объяснили отставанием в развитии

Военный эксперт Дандыкин: США призывают Россию соблюдать ДСНВ из-за отставания

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

США отстают от России в плане развития оружия. Именно поэтому Вашингтон призывает Москву соблюдать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, уверен капитан запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Если разговор пошёл о продлении и пролонгации СНВ-3 — они отлично понимают, что в ядерном оружии они отстали. Не от хорошей жизни они это говорят. Они отлично понимают, что наши ракеты и летят дальше, и мощнее», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».

Кроме того, по его словам, сегодня в рамках ШОС «формируется вторая сила». США потеряли доминирующую роль в мире, которой обладали раньше, заключил эксперт.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о готовности обсудить с РФ ядерное разоружение. Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Россия и США не обсуждают продление ДСНВ.

