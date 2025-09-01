«Не от хорошей жизни»: Необоснованные требования Трампа к РФ объяснили отставанием в развитии

«Если разговор пошёл о продлении и пролонгации СНВ-3 — они отлично понимают, что в ядерном оружии они отстали. Не от хорошей жизни они это говорят. Они отлично понимают, что наши ракеты и летят дальше, и мощнее», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».