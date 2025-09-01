Самодельную бомбу нашли в печи советского генерала в Ленобласти

Печник едва избежал взрыва при демонтаже печи в заброшенном доме советского генерала авиации в деревне Агалатово. В последний момент мастер заметил бутыль с керосином, детонатор и непонятного назначения провода, уходящие в подвал. О ситуации сообщает Mash на Мойке.

Специалист занимался работами по заказу дочери генерала, которой дом достался в наследство ещё в 1997 году и с тех пор стоял заброшенным. По версии следствия, опасный тайник мог быть оборудован ещё при жизни прежнего владельца, однако установить точное происхождение и назначение устройства сейчас практически невозможно. Семья затеяла капитальный ремонт спустя десятилетия запустения, не подозревая о самодельной бомбе.