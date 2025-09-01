Мессенджер MAX
1 сентября, 15:10

Самодельную бомбу нашли в печи советского генерала в Ленобласти

Мастер едва не взорвался при демонтаже печи советского генерала в Ленобласти

Бутылка с керосином и детонатор. Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Печник едва избежал взрыва при демонтаже печи в заброшенном доме советского генерала авиации в деревне Агалатово. В последний момент мастер заметил бутыль с керосином, детонатор и непонятного назначения провода, уходящие в подвал. О ситуации сообщает Mash на Мойке.

Специалист занимался работами по заказу дочери генерала, которой дом достался в наследство ещё в 1997 году и с тех пор стоял заброшенным. По версии следствия, опасный тайник мог быть оборудован ещё при жизни прежнего владельца, однако установить точное происхождение и назначение устройства сейчас практически невозможно. Семья затеяла капитальный ремонт спустя десятилетия запустения, не подозревая о самодельной бомбе.

В Подмосковье у 15-летней школьницы в руках взорвался телефон, стоявший на зарядке

Не хочется вас пугать, но иногда для взрыва в жилье не требуется ни взрывчатки, ни странных привычек пожилого генерала. Ранее Life.ru рассказывал, как нижегородцу разнесло половину квартиры из-за освежителя воздуха. Мужчина поставил баллончик на работавшую стиральную машину, тот упал на пол, повредился, и как только включённая техника дала искру, прогремел взрыв.

