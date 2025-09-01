В челябинской деревне в первый класс пошёл всего один ученик

В деревне Малое Шумаково Челябинской области единственный первоклассник Ваня Ермоленко сегодня впервые переступил порог школы. В учебном заведении всего 18 учеников, и для Вани первый звонок прозвучал индивидуально. Об этом сообщил Mash.

Единственный первоклассник в своей деревне пошёл в школу в Челябинской области. Видео © Telegram / Mash

«Первый класс будет учиться по общей программе. Первоклассник будет один в классе, то есть это будет индивидуальное обучение. Сейчас в нашей школе 18 учеников и то, что классы маленькие, — это у нас давно», — рассказала учительница начальных классов Мария Шкварук.

Родители Вани переехали в деревню за 100 км от Челябинска, усталые от городской жизни, чтобы жить в ритме slow life. Школа двухэтажная, маленькая, но ученики успешно сдают ЕГЭ и поступают в университеты. Директор Татьяна Алексеенко приехала сюда пять лет назад, затем к ней присоединились друзья и коллеги, среди которых и родители Вани.