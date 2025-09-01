Подсмотрели у Запада: Украина переходит на новый формат школьного обучения

Власти Украины с 1 сентября начинают экспериментальный переход на 12-летнюю систему школьного образования. Об этом заявил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

Данный шаг делается для того, чтобы Украина стала ближе к западным странам и дистанцировалась от России и Белоруссии, где сохраняется 11-летняя система.

По словам парламентария, экспериментальный проект продлится до 1 сентября 2027 года и предусматривает тестирование новых программ с академическим и профессиональным направлениями обучения. Он также отметил, что переход на 12-летнюю систему должен способствовать признанию украинских аттестатов в Европе. Это нововведение стало не единственным в образовательной сфере Украины — с 1 сентября также введён обязательный курс общевойсковой подготовки для студентов вузов.