Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 15:23

С 1 сентября на ROCK FM будут рассказывать школьные истории легенд рок-музыки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kraft74

С 1 сентября станция ROCK FM запускает необычный цикл передач под названием «Школьные гады», в которых ведущий окунёт слушателей в забавные и порой неожиданные истории из школьных лет самых знаменитых рок-музыкантов мира.

Слушатели узнают, как Роджер Долтри из The Who в детстве подрабатывал портным в школе, а юный Оззи Осборн не только блистал в мастерской, но и получал пятёрки по труду в школе. Не обойдётся и без курьёзов: например, Кит Ричардс — вокалист The Rolling Stones — однажды ловко перехитрил учителя физкультуры во время кросса.

«Уверен, молодёжи будет невероятно интересно узнать, что их кумиры когда-то были такими же подростками со своими мечтами и проблемами. Эти истории стирают грань между звездами и слушателями, напоминая, что каждый великий человек начинал свой путь за обычной школьной партой», сказал программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский.

Ранее Life.ru поспрашивал у звёзд российского шоу-бизнеса об их школьных прозвищах. К примеру, к комментатору Дмитрию Губерниеву прилипла кличка «Губошлёп». Ему она страшно не нравилась, пока некая «роскошная Анжела» не вселила в него уверенность.

