Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля

Индия выступила с инициативой о практически полном снижении пошлин на американские товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в публикации в своей социальной сети.

Американский лидер подчеркнул, что Индия долгое время взимала высокие пошлины с США, в то время как американские предприятия «не могли на равных условиях поставлять свою продукцию» на индийский рынок.