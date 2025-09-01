Трамп: Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля
Индия выступила с инициативой о практически полном снижении пошлин на американские товары. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в публикации в своей социальной сети.
Американский лидер подчеркнул, что Индия долгое время взимала высокие пошлины с США, в то время как американские предприятия «не могли на равных условиях поставлять свою продукцию» на индийский рынок.
«Теперь они предложили полностью снизить пошлины, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», — написал Трамп.
Ранее США призвали страны Европы усилить санкции против Индии, включая полный отказ от сотрудничества в сфере энергетики, в частности, поставок нефти и газа. Администрация Дональда Трампа требует от европейских партнёров ввести дополнительные пошлины на индийские товары, следуя примеру США. 27 августа Штаты повысили таможенные сборы на импорт из Индии на 25%, увеличив общую ставку до 50%. Причиной таких жёстких мер стало нежелание Индии отказываться от российской нефти.