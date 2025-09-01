Путин встретился с премьер-министром Непала и получил приглашение

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть возможность своего визита в Непал, получив соответствующее приглашение от премьер-министра страны. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой правительства Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли в рамках ШОС.

Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что со своей стороны всегда рад видеть премьер-министра Оли в России в любое удобное для гостя время. Встреча двух политиков была направлена на укрепление двусторонних отношений между странами.