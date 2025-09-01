Путин встретился с премьер-министром Непала и получил приглашение
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть возможность своего визита в Непал, получив соответствующее приглашение от премьер-министра страны. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с главой правительства Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли в рамках ШОС.
Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Я воспользуюсь вашей идеей, подумаем над тем, чтобы посетить вашу страну, Непал», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что со своей стороны всегда рад видеть премьер-министра Оли в России в любое удобное для гостя время. Встреча двух политиков была направлена на укрепление двусторонних отношений между странами.
Ранее в ходе саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин провёл закрытую двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Встреча глав государств состоялась в резиденции президента России, расположенной в отеле Ritz-Carlton, по завершении официальной программы саммита в формате «ШОС плюс». В ходе беседы стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития российско-иранского партнёрства.