Фальков открыл учебный год в Президентской академии и пожелал студентам успехов

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков открыл новый учебный год в Президентской академии (РАНХиГС). В своей вступительной речи глава ведомства произнёс напутственные слова для студентов, пожелав им удачи в освоении знаний.

«День знаний — этот праздник связан с судьбой каждого человека. Все мы ходили в школу, сегодня вы поступили в университет, один из лучших вузов нашей страны. Я хочу пожелать вам успешной учёбы. Пусть каждый день будет содержательным, ярким, насыщенным, запоминающимся. И пусть всё у вас получится», — приводит слова министра ТАСС.

Ректор академии Алексей Комиссаров добавил, что вуз в этом году установил рекорд по количеству поданных заявлений среди всех высших учебных заведений России. Он присоединился к поздравлениям в адрес первокурсников, пожелав им успехов в освоении выбранных профессий.