1 сентября, 19:05

«Лучше ресторана»: Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Глава Минпросвещения высоко оценил качество еды в школьной столовой

Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил

Министр просвещения Сергей Кравцов высоко оценил качество еды в обновлённой школьной столовой, назвав её лучше ресторанной. Своими впечатлениями в День знаний он поделился в эфире телеканала «Россия 1». В ходе визита глава ведомства лично продегустировал домашние пирожки с картошкой.

«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — поделился министр.

Кравцов также напомнил, что для всех учащихся младших классов в стране организовано бесплатное горячее питание. Эта мера была введена по поручению президента России Владимира Путина.

В школьных столовых Петербурга тестируют систему контроля с ИИ
Ранее в Государственной думе выдвинули инициативу о повсеместном введении бесплатного питания для воспитанников детских садов и школьников. Согласно предложению, данная мера должна распространяться на всех детей без исключения, вне зависимости от материального статуса их семей и региона проживания. Авторы законопроекта подчёркивают, что особенно актуальной эта поддержка станет для сельских территорий.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
