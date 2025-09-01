«Лучше ресторана»: Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой

Министр просвещения Сергей Кравцов высоко оценил качество еды в обновлённой школьной столовой, назвав её лучше ресторанной. Своими впечатлениями в День знаний он поделился в эфире телеканала «Россия 1». В ходе визита глава ведомства лично продегустировал домашние пирожки с картошкой.

«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — поделился министр.

Кравцов также напомнил, что для всех учащихся младших классов в стране организовано бесплатное горячее питание. Эта мера была введена по поручению президента России Владимира Путина.