«Лучше ресторана»: Глава Минпросвещения побывал в школьной столовой
Глава Минпросвещения высоко оценил качество еды в школьной столовой
Обложка © ТАСС / Терещенко Михаил
Министр просвещения Сергей Кравцов высоко оценил качество еды в обновлённой школьной столовой, назвав её лучше ресторанной. Своими впечатлениями в День знаний он поделился в эфире телеканала «Россия 1». В ходе визита глава ведомства лично продегустировал домашние пирожки с картошкой.
«Лучше, чем в каких-то ресторанах», — поделился министр.
Кравцов также напомнил, что для всех учащихся младших классов в стране организовано бесплатное горячее питание. Эта мера была введена по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее в Государственной думе выдвинули инициативу о повсеместном введении бесплатного питания для воспитанников детских садов и школьников. Согласно предложению, данная мера должна распространяться на всех детей без исключения, вне зависимости от материального статуса их семей и региона проживания. Авторы законопроекта подчёркивают, что особенно актуальной эта поддержка станет для сельских территорий.