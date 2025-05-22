В школьных столовых Петербурга тестируют систему контроля с ИИ

В столовых 14 школ Колпинского района Санкт-Петербурга продолжается пилотный проект по тестированию системы контроля на базе искусственного интеллекта. В частности, нейросети следят за деятельностью персонала, а в будущем планируется расширить контроль на технологию приготовления пищи.

В школьных столовых Петербурга начнут тестировать систему контроля на базе ИИ. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Видеокамеры, выполняющие роль санитарных инспекторов, внимательно наблюдают за работой сотрудников столовой. Их внимание сосредоточено на соблюдении правил ношения формы и отсутствии посторонних предметов в зоне приготовления. От ИИ не ускользает ни прядь волос, выбившаяся из-под шапочки, ни ювелирные украшения, которые необходимо снимать.

Инициатором установки умных камер выступил комбинат социального питания Колпинского района. На данный момент устройства размещены в мясном, горячем и холодном цехах, а вскоре появятся и в зоне раздачи. Это позволит контролировать время начала обеда и обеспечит своевременную подачу горячих блюд.

«Вообще это очень хорошая идея, я очень рада, что в Колпинском районе она появилась и, надеюсь, что она распространится и дальше. Я думаю, что, когда родительский контроль приходит в школу, родители об этом знают и приветствуют», — отметила директор ГБОУ СОШ №404 Елена Оводова в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».