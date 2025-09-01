Аналитик раскрыл суть договорённостей России и США на Аляске

Россия и Соединённые Штаты действительно сформулировали некие договорённости по урегулированию украинского конфликта во время переговоров на Аляске. Об этом в своём канале в социальной сети написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Такое предположение он сделал, комментируя выступление российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Китае. Президент России выразил благодарность Китаю и Индии за их усилия, направленные на поиск путей урегулирования кризиса на Украине, добавив, что аналогичным целям служили и договорённости, достигнутые ранее на Аляске.

«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — предположил Кошкович.