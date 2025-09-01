Аналитик раскрыл суть договорённостей России и США на Аляске
Аналитик Кошкович: Путин подтвердил согласование сделки по Украине
Обложка © Life.ru
Россия и Соединённые Штаты действительно сформулировали некие договорённости по урегулированию украинского конфликта во время переговоров на Аляске. Об этом в своём канале в социальной сети написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Такое предположение он сделал, комментируя выступление российского лидера Владимира Путина на саммите ШОС в Китае. Президент России выразил благодарность Китаю и Индии за их усилия, направленные на поиск путей урегулирования кризиса на Украине, добавив, что аналогичным целям служили и договорённости, достигнутые ранее на Аляске.
«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — предположил Кошкович.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский и американский лидеры в ходе встречи на Аляске согласовали план дальнейших действий по урегулированию ситуации вокруг Украины. Итогом анкориджских переговоров стало взаимопонимание между сторонами по многим пунктам. На основе этих договорённостей продолжается сотрудничество, включая контакты с третьими странами.