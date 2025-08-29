Москва усиленно старается сохранить достигнутое на Аляске понимание между РФ и США

Россия предпринимает усилия по сохранению договорённостей, достигнутых с США на Аляске. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. При этом вопрос о возможном визите президента Соединённых штатов Дональда Трампа в Москву остаётся открытым.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения в направлении урегулирования происходящего на Украине и вокруг неё сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача. Что будет дальше? Это вопрос отдельный», — заявил Рябков.