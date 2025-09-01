Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 18:23

А когда мы поедем в Египет? Балерины вывели мошенницу-туроператора на чистую воду

Mash: На ростовскую мошенницу-туроператора завели 11 дел, её раскрыли балерины

Ростовские балерины стали жертвами мошеннической схемы турагента, оставившей их без запланированной поездки в Египет и денежных средств. Об этом сообщает Don Mash со ссылкой на правоохранительные органы.

Девушки записали разборки с турагентом по телефону. Видео © Telegram / Don Mash

Две артистки музыкального театра с подругами оплатили путёвки через агента, однако в аэропорту Минеральных Вод обнаружили отсутствие билетов и бронирования. После публикации историй в социальных сетях полиция идентифицировала подозреваемую — Анастасию Калмыкову, работавшую в Ростове и соседних районах.

По данным следствия, общий ущерб от действий мошенницы превысил 3 миллиона рублей, при этом количество пострадавших может увеличиться. Калмыкова использовала стандартную схему: получала предоплату от клиентов, после чего прекращала общение и скрывалась. В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом, по факту её деятельности возбуждено 11 уголовных дел.

Мошенница продала мужчине старые башмаки за 52 тысячи вместо люксовых кроссовок
Мошенница продала мужчине старые башмаки за 52 тысячи вместо люксовых кроссовок

Ранее Life.ru рассказывал, что кубанские силовики активно разыскивают Ольгу Ахромкину, которую подозревают в серии афер. Ущерб от её действий оценивают в миллионы рублей, а количество эпизодов, похоже, идёт на десятки. Для обмана людей новая «Сонька Золотая Ручка» использовала нейросети.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar