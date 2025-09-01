Путин выехал из Тяньцзиня в Пекин на автомобиле
Президент РФ Владимир Путин начал автомобильный переезд из Тяньцзиня в Пекин в рамках своего рабочего визита в КНР. Об этом в своих социальных сетях сообщил журналист Павел Зарубин. Рабочий день российского лидера длится уже более 16 часов подряд без перерыва.
«Путин начал ночной переезд Тяньцзинь — Пекин. Рабочий день президента длится уже 16 часов подряд, впереди ещё 1,5 часа пути по автотрассам Китая», — написал Зарубин в соцсетях.
К слову, сегодня Путин прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди по китайскому Тяньцзиню во время визита на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры вместе ехали на переговоры.