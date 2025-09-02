Скрывались от СССР: Поиски «Титаника» в 1985 году были прикрытием для секретной миссии США

Поиски знаменитого лайнера «Титаник» в 1985 году служили маскировкой для сверхсекретной операции Военно-морских сил США по обследованию двух затонувших атомных подводных лодок. Об этом спустя десятилетия рассказал ведущий исследователь той экспедиции Роберт Баллард в интервью телеканалу CNN.

«В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина», — заявил Баллард.

Как пояснил океанограф, американские военные поддержали разработку и финансирование новейшей системы «Арго» с дистанционно управляемыми аппаратами для передачи видео на поверхность не только из научных побуждений. Главной целью Пентагона было применение технологии для выяснения обстоятельств гибели атомных субмарин «Трешер» и «Скорпион», а также сбора разведданных о состоянии их реакторов и вооружения. Баллард, в свою очередь, сумел договориться с командованием о том, чтобы после выполнения основной миссии использовать оставшееся время для реализации своей давней мечты по поиску легендарного лайнера, что и послужило идеальным прикрытием для истинных намерений военных, скрываемых от Советского Союза.