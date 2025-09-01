Провалившая гендерный тест Хелиф решила через суд вернуть право участвовать в турнирах

Алжирская боксёрша Иман Хелиф, не прошедшая гендерный тест, подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Она оспорила решение World Boxing, которая отстранила её от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Спортсменка также запросила разрешение участвовать в чемпионате мира, который пройдёт в Ливерпуле с 4 по 14 сентября, без прохождения гендерного теста. Однако её апелляцию отклонили до слушаний.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. В похожей ситуации оказалась представительница Тайваня Линь Юйтин. Позже Международный олимпийский комитет разрешил обеим спортсменкам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года. Там Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.