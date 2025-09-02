Мессенджер MAX
2 сентября, 00:44

В Киеве два пьяных офицера ВСУ на авто волонтёров устроили ДТП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

В Киеве двое офицеров ВСУ из оперативно-тактической группы «Сумы» устроили пьяное ДТП. Их Volkswagen Golf, купленный на деньги волонтёров, на огромной скорости протаранил другую машину, столкнув её в кювет.

Авария произошла на минувших выходных. Автомобиль военных с номером BM9743EK (регион Сумы) врезался в Daewoo Lanos, двигавшийся в попутном направлении. После удара Lanos вылетел с трассы. Офицеры ВСУ в момент аварии были пьяны.

«Ни для кого не секрет, что украинское командование не любит появляться на передовой, предпочитая отсиживаться в штабах. Однако и в тылу ряд офицеров частенько злоупотребляет служебным положением и покидает расположение этих штабов», – рассказали российские силовики РИА «Новости».

Невеста палача Да Винчи требует отлучить ВСУ от алкоголя из-за «бухих» драк со стрельбой
Ранее Life.ru писал, что младший сержант ВСУ открыл огонь на КПП на границе с Венгрией. Он произвёл 30 выстрелов из автомата, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

