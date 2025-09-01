Мессенджер MAX
1 сентября, 20:24

Глава Минфина США Бессент пообещал изучить новые варианты давления на Россию

Скотт Бессент. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

США готовы рассмотреть все возможные меры против России из-за конфликта на Украине, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа намерена обсудить этот вопрос уже на текущей неделе.

«Я думаю, что с президентом Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», – отметил Бессент, комментируя вероятность введения новых санкций против Москвы.

Глава Минфина связал обсуждение ограничительных мер с тем, что, по его словам, после встречи российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Москва усилила удары по территории Украины вопреки достигнутым договорённостям.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уверен в возможности проведения саммита России, США и Украины. А вот двустороннего диалога между российским президентом Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент США посоветовал не ждать.

