Шведская сага закончилась: «Ливерпуль» дважды за лето побил рекорд АПЛ по тратам за одного игрока

«Ливерпуль» объявил о переходе шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» за €144 млн, что стало рекордной суммой в истории Английской Премьер-лиги. Согласно данным Transfermarkt, это уже второй рекорд клуба за лето: в июне «мерсисайдцы» приобрели полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из «Байера» за €125 млн.

«Ньюкасл» же совершил рекордную продажу для английского клуба. Предыдущий максимум был установлен в 2018 году при переходе Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за €135 млн.

Всего же «Ливерпуль» за лето потратил на новых игроков €483 млн, что также является рекордом по затратам в течение одного трансферного окна. Ранее достижение принадлежало «Челси», который летом 2023 года потратил на усиление €464 млн. Помимо Вирца и Исака к клубу присоединились Уго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн) и Армин Печи (€1,78 млн).