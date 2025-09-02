Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 21:05

Шведская сага закончилась: «Ливерпуль» дважды за лето побил рекорд АПЛ по тратам за одного игрока

Швед Александер Исак перешёл из Ньюкасла в Ливерпуль за рекордные €144 млн

Александер Исак. Обложка © Х / Liverpool FC

Александер Исак. Обложка © Х / Liverpool FC

«Ливерпуль» объявил о переходе шведского нападающего Александера Исака из «Ньюкасла» за €144 млн, что стало рекордной суммой в истории Английской Премьер-лиги. Согласно данным Transfermarkt, это уже второй рекорд клуба за лето: в июне «мерсисайдцы» приобрели полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из «Байера» за €125 млн.

«Ньюкасл» же совершил рекордную продажу для английского клуба. Предыдущий максимум был установлен в 2018 году при переходе Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону» за €135 млн.

«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу
«Должен стать лидером»: Экс-тренер Батракова оценил перспективы его трансфера в Европу

Всего же «Ливерпуль» за лето потратил на новых игроков €483 млн, что также является рекордом по затратам в течение одного трансферного окна. Ранее достижение принадлежало «Челси», который летом 2023 года потратил на усиление €464 млн. Помимо Вирца и Исака к клубу присоединились Уго Экитике (€95 млн), Милош Керкез (€46,9 млн), Джереми Фримпонг (€40 млн), Джованни Леони (€31 млн) и Армин Печи (€1,78 млн).

Ранее московский ЦСКА официально подтвердил переход бразильского защитника Жоао Виктора из «Васко да Гама» за €5 млн с бонусами. Футболист будет играть под четвёртым номером.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • ФК Ливерпуль
  • ФК Ньюкасл
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar