Канцлер Австрии Кристиан Штокер опроверг сообщения о возможном вступлении страны в Североатлантический альянс. По его словам, нейтральный статус республики остаётся неизменным и сомнению не подлежит.

«Мы – нейтральная страна. Нейтралитет не подлежит сомнению. Поэтому тема вступления в НАТО для нас вообще не стоит. Эта угроза меня удивила», – подчеркнул Штокер в эфире телеканала ORF.

Это заявления прозвучало на фоне высказываний заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Политик напомнил, что принцип нейтралитета был заложен в основу австрийской государственности и отказ от него может лишить Вену статуса миротворца и свободы политического маневра.

Штокер признал, что Австрия сталкивается с вызовами, и заявил, что демократия страны и её институты «подвергаются атаке». Тем не менее, он подчеркнул: курс на нейтралитет Вена менять не будет.