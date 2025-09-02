Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 23:35

Министр обороны Хили: Британия ускоряет подготовку армии для отправки на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Великобритания начала проверку боеготовности своих вооружённых сил на случай их возможного развёртывания на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, выступая в Палате общин.

По словам политика, Лондон ускоряет финансирование подготовки войск.

«Я провожу оценку уровня готовности и ускоряю выделение средств для подготовки к любому возможному развёртыванию», – сказал Хили.

Министр уточнил, что Британия вместе с Францией разрабатывает концепцию военной миссии «коалиции желающих» на Украине. В планировании участвуют около 200 специалистов из 30 стран, они готовят сценарии на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военных.

Хили добавил, что на этой неделе встретится с коллегой из Франции Себастьеном Лекорню для обсуждения гарантий безопасности Киеву. Также на следующей неделе в Лондоне состоится встреча министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.

Ранее Life.ru писал, что «коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины. Европейские страны из-за нехватки личного состава своих вооружённых сил не могут выделить такое количество солдат для миссии в Киеве.

