Министр обороны Хили: Британия ускоряет подготовку армии для отправки на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Великобритания начала проверку боеготовности своих вооружённых сил на случай их возможного развёртывания на Украине. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, выступая в Палате общин.
По словам политика, Лондон ускоряет финансирование подготовки войск.
«Я провожу оценку уровня готовности и ускоряю выделение средств для подготовки к любому возможному развёртыванию», – сказал Хили.
Министр уточнил, что Британия вместе с Францией разрабатывает концепцию военной миссии «коалиции желающих» на Украине. В планировании участвуют около 200 специалистов из 30 стран, они готовят сценарии на случай прекращения огня, включая защиту воздушного и морского пространства, а также обучение украинских военных.
Хили добавил, что на этой неделе встретится с коллегой из Франции Себастьеном Лекорню для обсуждения гарантий безопасности Киеву. Также на следующей неделе в Лондоне состоится встреча министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.
