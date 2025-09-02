Мессенджер MAX
1 сентября, 22:42

Ирландия готова стать миротворцем на Украине

Премьер Мартин: Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stephen Barnes

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

«Я заверил Зеленского, что Ирландия готова поддержать работу «коалиции желающих» <…> посредством предоставления нелетальной военной помощи», — сказал Мартин.

Он также добавил, что Ирландия открыта к участию в любой миротворческой миссии в соответствии с Уставом ООН. Кроме этого премьер продолжит сотрудничество с партнёрами для поддержки Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Фон дер Ляйен заявила о готовности плана отправки европейских войск на Украину
Ранее Эстония также подтвердила готовность отправить роту своих военнослужащих-миротворцев для операции на Украине. Это заявление сделал глава эстонского правительства Кристен Михал во время онлайн-встречи «коалиции желающих».

Лия Мурадьян
