Ирландия готова стать миротворцем на Украине
Премьер Мартин: Ирландия готова участвовать в миротворческой миссии на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stephen Barnes
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.
«Я заверил Зеленского, что Ирландия готова поддержать работу «коалиции желающих» <…> посредством предоставления нелетальной военной помощи», — сказал Мартин.
Он также добавил, что Ирландия открыта к участию в любой миротворческой миссии в соответствии с Уставом ООН. Кроме этого премьер продолжит сотрудничество с партнёрами для поддержки Украины на пути к членству в Евросоюзе.
Ранее Эстония также подтвердила готовность отправить роту своих военнослужащих-миротворцев для операции на Украине. Это заявление сделал глава эстонского правительства Кристен Михал во время онлайн-встречи «коалиции желающих».