Ирландия готова стать миротворцем на Украине

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В ходе беседы он заявил о готовности Дублина участвовать в миротворческой миссии на Украине.

Он также добавил, что Ирландия открыта к участию в любой миротворческой миссии в соответствии с Уставом ООН. Кроме этого премьер продолжит сотрудничество с партнёрами для поддержки Украины на пути к членству в Евросоюзе.